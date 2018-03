“Siamo pienamente soddisfatti del risultato ottenuto da Fratelli d’Italia nel comune di Platania. In poco meno di un anno dalla costituzione del nostro circolo, siamo riusciti a sestuplicare i consensi portando il partito dallo 0,44% al 2,97%. Questo risultato ci fa capire che fra gli elettori c’è chi ancora guarda a un progetto politico sovranista e certifica il nostro impegno sul territorio.

Fdi a Platania è composto per lo più da ragazzi con i quali da oggi, le altre forze politiche locali dovranno fare i conti e siamo pronti a impegnarci per tutte le future competizioni elettorali. Un sentito ringraziamento va ai nostri elettori per la fiducia riposta nel progetto che a livello nazionale è guidato da Giorgia Meloni. Nei prossimi giorni saranno organizzati degli eventi pubblici aperti alla comunità platanese.

Angela Butera

Presidente Fdi Platania