Permane l’allerta per tutti i viaggiatori che si recano in Brasile: continua, infatti,

ad imperversare l’epidemia di febbre gialla. La novità in senso negativo è però

rappresentata da alcuni turisti europei che hanno contratto la malattia, mentre si

segnala in Svizzera che un cittadino elvetico è morto a causa della malattia. Com’è

noto, la febbre gialla non è inconsueta in Brasile, dove colpisce animali ed esseri

umani. Ma le più recenti cifre al riguardo sono particolarmente preoccupanti: sono

stati rilevati centinaia di casi nella popolazione locale e diversi casi tra i turisti,

tutti non vaccinati. Dal luglio del 2017 alla fine dello scorso febbraio sono state

confermate 723 infezioni, di cui 237 letali. E i casi di malattia appurati tra i

viaggiatori sono aumentati nelle ultime settimane. Oltre allo svizzero, la febbre

gialla ha interessato tre persone provenienti dal Cile, una dall’Argentina e una

dalla Romania. Nessuna di loro era vaccinata. La malattia si è diffusa in nuove

regioni, in particolare zone ad alta concentrazione di popolazione, e, vista la situazione,

si consiglia espressamente la vaccinazione per la maggioranza delle regioni del paese.

La febbre gialla è una malattia virale emorragica acuta, trasmessa dalle punture

di zanzara. Ha un periodo di incubazione da tre a sei giorni. Dopo di che provoca

febbre alta, dolori muscolari, mal di testa, nausea e vomito. L’evoluzione è solitamente

favorevole nell’arco di tre o quattro giorni. In circa il 15% dei malati si osserva

però un aggravamento dello stato – con il risorgere della febbre, dolori addominali,

sviluppo di itterizia e sanguinamenti in occhi, bocca, naso, stomaco e intestino

– che in pochi giorni o settimane può essere fatale. Nelle forme gravi può condurre

alla morte in una percentuale oscillante tra il 10% sino al 50% dei malati. Per tali

evidenti ragioni il nostro Ministero della Salute, nel timore legato a un allargamento

del focolaio del virus della febbre gialla anche verso la costa atlantica del Brasile

in aree non ritenute a rischio, raccomanda a tutti i viaggiatori internazionali che

stiano per andare in Brasile la vaccinazione contro la malattia virale acuta. La

valutazione del rischio è stata effettuata dal gruppo consultivo scientifico e tecnico

sulla mappatura geografica del rischio di febbre gialla (GRYF), e pubblicata dall’OMS

il 27 gennaio 2017 fra i comunicati sulle epidemie, e il 31 gennaio 2017 e 14 febbraio

2017 sul sito web dell’OMS relativo a Viaggi Internazionali e Salute. Nell’allerta

pubblicata sul sito web del nostro Ministero della salute, il comunicato all’uopo

diramato lo scorso 19 gennaio specifica: “Sebbene l’epidemia che ha colpito il

Brasile negli ultimi due anni fosse stata dichiarata conclusa a settembre 2017, negli

ultimi mesi del 2017 e all’inizio del 2018 sono stati notificati dal Brasile nuovi

casi di febbre gialla. Gli stati maggiormente colpiti sono São Paulo, Mina Gerais,

Rio de Janeiro e Distretto Federale. Considerando che durante i festeggiamenti per

il carnevale, che si terrà dal 9 al 14 febbraio 2018, un maggior numero di turisti

visiteranno il Brasile, si raccomanda ai viaggiatori che intendono recarsi in Brasile

di vaccinarsi contro la febbre gialla, e di consultare la guida interattiva dedicata

alle vaccinazioni e profilassi nel mondo per verificare le zone in cui la vaccinazione

è raccomandata. Il vaccino può essere somministrato alle persone di età superiore

a 9 mesi e conferisce una protezione valida per tutta la vita. Si raccomanda di consultare

un medico se si è affetti da malattie autoimmuni, in caso di immunodeficienze o

di altre condizioni debilitanti, fra cui un’età molto avanzata. Poiché il virus

della febbre gialla è trasmesso alle persone tramite la puntura di zanzare, principalmente

Aedes aegypti, che in Brasile è maggiormente attiva nei mesi da dicembre a luglio,

si raccomanda inoltre di applicare le misure di protezione personale per evitare

le punture di zanzara:

– usare repellenti cutanei rispettando le indicazioni riportate sulle

confezioni

– indossare abiti possibilmente di colore chiaro che coprano la maggior

parte del corpo

– soggiornare in stanze con zanzariere o schermi alle porte e alle finestre,

oppure in stanze con aria condizionata, oppure dormire in letti provvisti di zanzariera.”

Il nostro Paese sembra al sicuro dalla pericolosa malattia, ma in ogni caso, per

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è bene per coloro

che partono per il Brasile, tradizionale meta di viaggi e vacanze, a seguire i consigli

diramati dal Ministero e per quelli che rientrano a non allarmarsi e a rivolgersi

al proprio medico di base in caso di insorgenza di sintomi compatibili con la febbre

gialla durante il viaggio o al ritorno a casa essendosi recati in aree a rischio

di trasmissione della febbre gialla. In ultimo, è bene puntualizzare che è consigliabile

la vaccinazione contro questa patologia almeno 10 giorni prima della partenza.