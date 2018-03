“Ho letto e valutato la nota pubblicata dalla Cisl – ha dichiarato Marco Siclari – è concordo pienamente sulla necessità di far luce circa sulle ragioni che hanno portato a disattendere la sentenza del Consiglio di Stato che prevedeva l’assegnazione della direzione regionale delle dogane a Reggio Calabria del 2008, ad oggi, ripristinata a Catanzaro”.

Siclari ha immediatamente intercettato l’appello del sindacato che, dopo una lunga vicenda che ha visto Reggio vincere sulla contesa direzione regionale delle dogane con Catanzaro, ha chiesto aiuto alle istituzioni affinché si prendano carico di una situazione rimasta irrisolta dal 2008 e che oggi vede Reggio privata di un importante presidio che, come sottolineato dalla Cisl, sembrava “blindato” da una sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato.

Infatti, i giudici amministrativi in sede giurisdizionale avevano stabilito che la decisione dell’Agenzia delle dogane di allocare la sede della Direzione Regionale della Calabria a Reggio Calabria “si appalesava come la più idonea”.

“Non appena sarà avviata l’attività del nuovo parlamento – ha dichiarato Siclari – provvederò ad incontrare i sindacati e i vertici nazionali dell’agenzia delle dogane per cercare di comprendere e valutare insieme le ragioni che hanno portato a non creare la direzione calabrese con sede a Reggio Calabria così come era nelle previsioni. Di conseguenza – ha concluso Siclari – bisognerà approfondire il perché, nonostante una previsione fatta con tanto di ricorso fatta al Consiglio di Sato, dunque, sicuramente ritenuta imprescindibile, poi non si sia dato corso alla stessa”.

Siclari ha, dunque, espresso il suo impegno ad approfondire la questione e, eventualmente, ravvisata la disponibilità da parte dell’agenzia delle dogane, ci sarà sicuramente un sollecito per dare corso alla sentenza richiamata dalla Cisl e avviare l’iter per l’istituzione della direzione regionale.