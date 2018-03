REGGIO CALABRIA – «Incomprensibile e scriteriata la proposta avanzata dal Presidente del Comitato di Gestione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli Giovanni Kessler, che prevede lo spostamento della sede della Direzione regionale per la Calabria e la Basilicata dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria per assegnarla a Catanzaro. Il piano presentato dal Comitato, oltre ad essere penalizzante per la nostra Città e nient’affatto funzionale rispetto alla riorganizzazione dell’Agenzia, viola anche una sentenza del Consiglio di Stato che riconosce Reggio Calabria quale sede della Direzione Regionale. Lunedì parlerò al Ministro Graziano Delrio della vicenda. Mi auguro che si possa risolvere positivamente anche perché su temi come questi non siamo disposti a fare passi indietro». Lo dichiara il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

«Non assisteremo inermi all’ennesimo paradosso – ha aggiunto il Sindaco di Reggio Calabria – lo spostamento dell’Agenzia sarebbe l’ennesimo tentativo di scippo ai danni della nostra Città. Qui non si tratta di una semplice battaglia di campanile, ma di una scelta funzionale che adempie ad un dettato normativo ben preciso. Sono certo che i vertici ministeriali saranno in grado di riconoscere il passo falso – ha concluso Falcomatà – correggendo prontamente il tiro rispetto agli inspiegabili propositivi avanzati dal Comitato di Gestione».