REGGIO CALABRIA – Il Sindaco Giuseppe Falcomatà ha incontrato oggi a Palazzo Alvaro una rappresentanza degli ex lavoratori Avr che nelle scorse settimane avevano protestato di fronte la Prefettura denunciando ingiusti licenziamenti.

Dopo aver ascoltato le rivendicazioni dei lavoratori, il Sindaco ha voluto approfondire la situazione, evidenziando che «dalla vicenda è emerso un quadro preoccupante che potrebbe turbare il regolare svolgimento del servizio di raccolta rifiuti in città, nonché ledere i diritti dei lavoratori». Al termine dell’incontro il sindaco si è dunque impegnato a promuovere la convocazione di un tavolo tecnico presso la Prefettura.

«E’ questo il metodo che stiamo portando avanti per tutte le emergenze occupazionali che abbiamo vissuto nella nostra città – ha spiegato il sindaco ai lavoratori – da Atam alla ex Multiservizi, dall’aeroporto alla vicenda di Villa Aurora. In tutti i casi abbiamo ottenuto risultati decisivi e vogliamo continuare su questo trend. In una città che ha necessità di aumentare le proprie capacità occupazionali – ha concluso il sindaco – dobbiamo iniziare a salvaguardare i diritti di chi il lavoro rischia di perderlo. Per questo è necessario approfondire questa vicenda e ritengo che il tavolo tecnico presso la Prefettura sia la giusta garanzia per i diritti di tutti».