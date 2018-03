Uno studente dell’Unical con problemi psichici, già protagonista in passato di alcuni episodi vandalici a Rende, è stato bloccato e reso inoffensivo dai Carabinieri dopo aver danneggiato la cappella dell’Università della Calabria e aggredito il parroco. Il giovane, dopo esser stato fermato, è stato affidato ai sanitari del 118. Durante l’accaduto il ragazzo ha anche lanciato un sasso contro l’auto della vigilanza, mandando in frantumi un vetro. Gli uomini dell’Arma hanno rintracciato il giovane lungo la statale 107 silana-crotonese che camminava a piedi nudi e con indosso abiti da donna. In mano aveva una spranga di ferro con la quale colpiva ripetutamente il guardrail.