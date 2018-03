La tutela de consumatore e la sua salute, prima di tutto. Cresce l’attenzione per la sicurezza alimentare ancora di più se ha a che fare con le allergie. Per questo i supermercati Simply hanno ritirato dai punti vendita Iper, Super e Franchising d’Italia, tutte le confezioni da 100 grammi dei ” TUC CRISP PAPRIKA” perché potrebbero provocare reazioni allergiche. Secondo quanto indicato dal comunicato le sfogliatine croccanti a base di patate con paprica con scadenza minima 10/2018, contengono paprica in polvere che contiene proteine di senape. La senape non è dichiarata in etichetta.

L’azienda Mondelez Italia Biscuis Production Spa con sede dello stabilimento in località Capriata D’Orba (AL) alla via Pedaggera n 22, chiede di fare attenzione a quanti abbiano acquistato le confezioni con la dicitura “da consumare entro il 10/2018. E di non consumarne assolutamente il contenuto, evidenzia Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, se si è allergici o intolleranti alla senape, la cui ingestione in questo caso sarebbe molto pericolosa. Si può andare nel punto vendita in cui si è fatta la spesa e si ha diritto al rimborso o alla sostituzione del prodotto. Con la speranza che la disattenzione non provochi più problemi, gravi, di questo genere.