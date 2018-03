La Società Dompè informa che, a seguito di un problema evidenziato sul confezionamento secondario e primario, ha attivato un ritiro dal commercio del lotto n. 7500 scadenza 10/2019 dell’integratore alimentare NOREMIFA 25BUST 20ML – cod. 933564205. Il lotto, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [1]”, è da ritenersi non esitabile e tutte le confezioni verranno ritirate dal depositario DHL Dompè. NOREMIFA, è un dispositivo medico ad azione meccanica indicato nel trattamento del reflusso gastrico al fine di ridurre i sintomi ad esso correlati quali ad esempio: sensazione di globo ipofaringeo, tosse, pirosi, esofagite, disfonia, flogosi rinofaringee, disepitelizzazione, rigurgiti ed in tutti i casi di disturbi che abbiano come causa principale o concausa il reflusso gastrico. Coadiuvante i processi di riepitelizzazione. La Società Dompè ricorda che il Servizio Clienti è a disposizione per eventuali chiarimenti, ai seguenti recapiti: e-mail: servizioclienti@dompe.com fax: 02 36026902.