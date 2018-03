In esposizione le opere delle artiste cauloniesi dedicate alle donne. La mostra, costituita da quadri, fotografie, abiti proporrà i lavori di Erika Albanese, Benedetta Camerieri, Alberta Cavallo e Patrizia Papandrea che, in

concomitanza con la giornata della donna, proporranno la loro sensibilità per descrivere la condizione femminile. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Caterina Belcastro. L’appuntamento è per domenica 11 marzo dalle 17 alle 21.