L’Associazione “Universo Minori”, guidata dalla presidente dottoressa Rita Tulelli, in occasione della giornata internazionale della donna ha organizzato un convegno sul tipo di bullismo proprio del genere femminile, rivolto agli studenti dell’Istituto “Petrucci – Ferraris – Maresca”, guidato dalla dirigente scolastica Maria Murrone, ed ha pagato un pacchetto di bellezza composto da piega e manicure ad alcune donne ospiti della casa di accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” afferente alla Fondazione “Città Solidale”. Il convegno, tenutosi presso l’aula magna dell’Istituto “Maresca” di Catanzaro, ha visto la partecipazione di numerosi studenti, soprattutto ragazze. Durante l’evento è stato presentato il libro “Il Fragile Bullo” scritto dalla dottoressa Rita Tulelli e con la prefazione dell’Onorevole Angela Napoli, grazie al quale si è potuta creare una preziosa occasione per una attenta riflessione sul fenomeno dilagante del bullismo e sulle azioni di prevenzione ed intervento.

Il convegno è stato pensato come momento significativo di un percorso di educazione alla lettura visto che è stato inserito nel Progetto “#IOLEGGOPERCHÉ – Leggo per sognare” ed ha visto la partecipazione della presidente dell’Associazione “Universo Minori” Rita Tulelli, dell’onorevole Angela Napoli, membro della Commissione Antimafia, e dell’avvocato del Foro di Catanzaro Maria Claudia Conidi, i relatori hanno permesso agli alunni di approfondire le tematiche concernenti devianze e illegalità come la violenza nei confronti dei più deboli, il timore che incutono negli altri, l’omertà o l’indifferenza che viene suscitata in chi viene colpito. I ragazzi hanno posto diverse domande all’autrice soprattutto in merito alla parte del libro che si sofferma sui meccanismi molesti veicolati tramite i nuovi social network che, se usati impropriamente, fanno da amplificatore e veicolo di un fenomeno ben più diffuso chiamato cyberbullismo.

Toccante la dichiarazione di una ragazza, che parlando a nome di tutti i presenti ha esordito ringraziando la dottoressa Tulelli per aver scritto un libro meraviglioso che ha scosso i sentimenti di tutti, nella quale ha confidato di essere stata vittima di bullismo e nel suo racconto ha dichiarato che la migliore arma contro tale fenomeno è la consapevolezza di non essere soli in quanto intorno a ciascuno di noi c’è sempre qualcuno pronto a darci il suo sostegno, che siate vittime o veniate a conoscenza di soprusi su un vostro pari, guardatevi intorno e confidatevi con qualcuno che stimate, solo così darete inizio a quella catena che porterà a vincere contro chi prevarica. Nel pomeriggio di questa giornata dedicata alle donne “Universo Minori” ha invece donato un pacchetto di bellezza alle donne della casa di accoglienza “Il Rosa e l’Azzurro” con la collaborazione della parrucchieria “Look Performance” di Squillace Lido. L’idea, nata dall’avvocatessa del Foro di Catanzaro Maria Claudia Conidi e dalla dottoressa Rita Tuelli, ha voluto rimarcare il fatto che le donne debbano amarsi di più.

Quest’iniziativa è stata sposata fin da subito dall’acconciatrice Mirella che ha accolto le donne per le quali l’Associazione “Universo Minori” si è fatta interamente carico delle spese dei relativi trattamenti di bellezza e del trasporto da e verso la parrucchieria. È stato allestito anche un buffet di dolci, che sono stati degustati durante le sedute di bellezza, composto da alcune colombe pasquali donate dal sodalizio “Universo Minori” e da alcune torte offerte dai professionisti di bellezza della parrucchieria. Questa giornata è stata dedicata da “Universo Minori” non solo a tutte le donne, ma al concetto ed all’essenza stessa di essere donna, che è la cosa più affascinante ed è l’avventura che richiede un così immenso coraggio di affrontare una sfida che non finisce mai.