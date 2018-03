Richiamo in officina da parte dell’italiana Alfa Romeo. I modelli Giulia e Stelvio

sono stati segnalati dal Ministero dei trasporti della Germania, per un problema

tecnico che potrebbe potenzialmente creare ‘situazioni di guida non sicure’. Nello

specifico si tratta dei modelli con numeri di omologazione: e3 * 2007/46 * 0382 *

09, e3 * 2007/46 * 0435 * 02 Tipi: 952, 949. L’avviso è inserito nel bollettino

del 9 marzo del Rapex – Rapid Alert System for non-food dangerous products – il sistema

di segnalazioni istituito dalla Commissione Europea. Il richiamo che sta per essere

attuato dalla casa automobilistica riguarda le auto costruite tra novembre e dicembre

2017 e, come si legge alla segnalazione ” n° A12 / 0368/18, si riferisce a ”

/Il liquido dei freni e della frizione contiene olio minerale e può quindi danneggiare

alcuni componenti del sistema di frenatura e della frizione. Di conseguenza, i sistemi

di frenatura e frizione potrebbero non funzionare/. ” E il bollettino Rapex conclude

sinteticamente ” questo potrebbe mettere in pericolo altri utenti della strada e

pertanto non si possono escludere condizioni di guida non sicure”. Pur non essendoci

stati incidenti – segnala Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”- è consigliabile che i proprietari di queste auto prestino la massima attenzione

e che si rivolgano subito alle autofficine autorizzate o ai Concessionari in Italia

nel caso in cui la propria autovettura corrisponda ai modelli in questione. L’uso

di olio minerale in impianti per DOT danneggia tutte le parti in gomma. Non è escluso

che oltre la revisione della pompa, a causa dei gommini danneggiati, sia necessario

sostituire la pompa.