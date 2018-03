Su incitazione degli abitanti, che hanno segnalato la problematica, il Presidente

avvocato Giuseppe Vena, dell’associazione socio culturale di promozione sociale,

territoriale nonchè di volontariato denominata Fidelitas, ha richiesto all’Amministrazione

Comunale di Corigliano Calabro di intervenire in Via Monte Everest (ed in zone vicinorie)

del Comune di Corigliano Calabro, zona Villaggio Frasso.

La problematica rappresentata, per cui è stato richiesto l’intervento, in favore

della cittadinanza, riguarda la presenza sul manto stradale di una molteplicità

di buche, alcune di notevole circonferenza e profondità, su cui, quotidianamente,

impattano le autovetture degli avventori in transito, con consequenziali nefaste.

La problematica – ha sostenuto l’avvocato Giuseppe Vena – è maggiormente avvertita

dalla popolazione, specialmente , quando piove, laddove vi transitano cittadini a

cui è sconosciuta l’ubicazione delle buche.

La Fidelitas pertanto ha richiesto una risoluzione del caso, al più presto, atteso

che le buche sono poste nelle adiacenze sia dell’intersezione stradale che degli

esercizi commerciali.