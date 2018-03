IL FATTO

Il COMUNE DI LECCE notificava all’avv.PIERGIORGIO PROVENZANO verbale di contestazione

di violazione del Codice della Strada per aver transitato in zona a traffico limitato

senza averne diritto. La violazione era stata rilevata dal sistema automatico di

sorveglianza della ZTL (telecamera) situato al varco di Via Cino.

Il destinatario del verbale, essendo persona con limitata capacità di deambulazione

e pertanto titolare dell’apposito contrassegno CUDE, inviava al COMUNE DI LECCE

una pec, nella quale faceva presente la circostanza ed invitava l’amministrazione

ad annullare in autotutela la contestazione, essendone palese l’illegittimità.

Il COMUNE DI LECCE rispondeva che non era possibile annullare la contestazione, essendo

la stessa pienamente legittima. Rilevava che il regolamento ZTL prevedeva che i titolari

di contrassegno CUDE non iscritti nella lista redatta dal COMUNE DI LECCE contenente

le targhe degli autoveicoli abilitati, in caso di transito nella ZTL, dovessero segnalare

la propria presenza entro le 48 ore successive al passaggio e che nella circostanza

tale segnalazione non era stata effettuata.

Replicava con pec l’avv.Provenzano facendo presente che il diritto di transito

nelle ZTL per i possessori di contrassegno CUDE è sancito dalla legge, e che tale

diritto non può essere annullato da un semplice regolamento, il cui valore, nella

gerarchia delle leggi, è inferiore. Comunicava che l’obbligo di segnalazione in

tali casi era stato dichiarato superfluo dalla Corte di Cassazione con sentenza n.

21320 del 14/09/17 con la quale è stato sancito che “Il possessore di contrassegno

invalidi di cui all’art. 12 d.P.R. n. 503 del 1996 può liberamente transitare all’interno

di zone a traffico limitato laddove sia altresì autorizzato l’accesso ai veicoli

di trasporto pubblico – secondo quanto previsto dall’art. 11 del medesimo decreto

– senza la necessità di comunicare entro le 48 ore successive l’avvenuto passaggio”.

Allegava copia della massima della sentenza richiamata.

Nulla da fare. Il COMUNE DI LECCE ribadiva a mezzo pec l’impossibilità di annullare

in autotutela la contestazione, ed invitava il presunto trasgressore a produrre ricorso

al Prefetto, sostenendo che in tali casi solo il Prefetto potesse annullare l’atto.

Di fronte a tanta protervia l’avv.Provenzano ha presentato ricorso al Giudice di

Pace, chiedendo l’annullamento del verbale di contestazione e, stante il reiterato

rifiuto del COMUNE DI LECCE a procedere all’annullamento in autotutela, chiedendone

la condanna alla rifusione delle spese di causa.

Il COMUNE DI LECCE si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso,

ribadendo che la legittimità della propria contestazione sarebbe derivata dalla

mancata successiva comunicazione del passaggio nelle 48 ore.

Il Giudice di Pace di Lecce avv.Rochira, con sentenza n.754/18 pubblicata il 16/02/18,

ha accolto il ricorso annullando il verbale di contestazione, sul rilievo che il

ricorrente, producendo il proprio contrassegno CUDE, aveva provato il proprio diritto

a transitare nella ZTL. Lo stesso Giudice, contravvenendo alla prassi che vede, in

caso di accoglimento dei ricorso avverso verbali di contestazione per violazione

del codice della strada, la compensazione delle spese, ed in accoglimento dell’espressa

domanda del ricorrente, ha condannato il COMUNE DI LECCE alla rifusione delle spese,

liquidate in complessivi €.70,00, di cui €.43,00 per spese vive (contributo unificato).

Nel ricorso si era anche fatto presente che il varco in questione (Via Cino) non

recava apposita segnalazione dell’esistenza di telecontrollo, il che costituiva

altro motivo di nullità, poiché, nella fattispecie, il ricorrente, consapevole

del proprio diritto a transitare, non era posto nella condizione di sapere che il

varco fosse controllato da telecamere e che quindi, in base al regolamento comunale

avrebbe dovuto segnalare il passaggio. Il Giudice, pur dichiarando l’esistenza

di tale profilo di nullità, per violazione degli artt.79 e 80 del Regolamento per

l’attuazione del Codice della Strada, l’ha ritenuto assorbito dal motivo principale.

*************

Dichiara l’avv.Provenzano “Non ho certo proposto il ricorso per lucrare il cospicuo

onorario (€.27,00) liquidato dal Giudice, ma per mettere il COMUNE DI LECCE, e

segnatamente l’UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE, davanti ad una statuizione giudiziale

e ad una sia pur simbolica condanna alla rifusione delle spese, nel tentativo di

indurli ad attuare una pratica virtuosa, come l’autotutela, che lo stesso Giudice

Rochira ha rammentato nella sua sentenza essere istituto necessario, posto a tutela

dell’affidamento del cittadino in ordine alla legittimità dell’azione della

Pubblica Amministrazione ed a tutela della certezza del diritto, come sancito più

volte dalla Corte di Giustizia Europea. A me, in quanto avvocato, fare ricorso non

è costato nulla, ma l’ho fatto pensando a tutte quelle persone che dalla protervia

della Pubblica Amministrazione sono costrette a rivolgersi ai professionisti ed a

sostenere costi che per alcuni possono anche essere esorbitanti.

Conosco la sensibilità al problema di questa nuova amministrazione, che ha impostato

la propria azione a principi di trasparenza e legalità, e mi riservo di contattare

nei prossimi giorni il Sindaco Salvemini, quale titolare dell’assessorato alla

mobilità, l’assessore Citraro, delegato all’accessibilità, e l’assessore

Signore, delegato alla Polizia Mnicipale, per sensibilizzarli sul punto e far sì

che in futuro non si ripetano simili vicende.”