ROSSANO (Cs), Venerdì 9 Marzo 2018 – Bisogna continuare a sensibilizzare all’adozione dal canile comunale in contrada FORESTA. Ed a promuovere sui social l’utile e lodevole pagina di servizio creata ad hoc su Facebook e che in appena due settimane ha raggiunto quasi 800 like. È quanto fa sapere l’Amministrazione Comunale ringraziando ancora una volta la dottoressa Jole DE FALCO, direttore sanitario del canile, per la sensibilità e la collaborazione che sta dimostrando rispetto ad una iniziativa sociale e culturale qualificante fin da subito condivisa dal Sindaco e dalla Giunta. L’augurio è che attraverso questa iniziativa possano aumentare le adozioni. Con le centinaia di condivisioni delle foto dei cani postate si può raggiungere un numero esponenziale di utenti in modo tale da permettere a migliaia di persone di scegliere il proprio amico a quattro zampe e decidere di adottarlo anche da altri territori contribuendo così a ridurre il fenomeno del randagismo. I cani presenti nel rifugio sono di tutte le età e taglie. L’adozione è gratuita. Il cane viene dato in adozione in regola con i vaccini, con microchip e già sterilizzato. Dopo la richiesta di adozione – si legge sulla pagina ADOTTA UN AMICO A 4 ZAMPE A ROSSANO – si potrà fare conoscenza con il volontario che si occupa dell’animale in questione. Con un colloquio e la compilazione di un questionario sarà valutata la fattibilità. All’esito positivo del pre-affido partirà la procedura per l’adozione. È possibile chiedere informazioni inviando una mail all’indirizzo adozionicanile@rossano.eu.