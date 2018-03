ENZO BRUNO

CATANZARO – “Con Carlo Mellea ci lascia una figura di

riferimento consolidato da decenni nell’impegno quotidiano per la

diffusione della cultura della legalità e del contrasto alle mafie. E’

davvero un grande dispiacere dirgli addio”. E’ quanto afferma il

presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, che esprime il

proprio cordoglio per la scomparsa del presidente dell’osservatorio

Falcone-Borsellino-Scopelliti, Carlo Mellea.

“Ho avuto il piacere di conoscerlo e frequentarlo anche per motivi di

appartenenza territoriale – afferma il presidente Bruno – sostenendo le

tante iniziative realizzate negli anni, e partecipando come relatore ad

alcune di esse. Iniziative sempre molto partecipate che sono state in

grado di coinvolgere personalità di spicco del mondo della magistratura,

della politica del giornalismo, della cultura, a dimostrazione

dell’elevato spessore civile delle battaglie condotte in questo lembo di

Calabria. Mellea ha avuto da subito la grande intuizione di parlare ai

giovani, di ‘entrare’ nelle scuole abbattendo il muro dell’insofferenza

parlando il loro linguaggio, che sempre più spesso è quello

dell’indignazione e della voglia di cambiare per costruire un mondo più

giusto. Mellea era una persona onesta e appassionata, ha lavorato senza

chiedere nel nome della credibilità di un progetto di divulgazione serio

che non puntava al ‘professionismo dell’antimafia’. Puntava,

semplicemente e gratuitamente, al risultato concreto di toccare gli

animi e interrogare le coscienze dei più giovani per creare un fronte

comune capace di far crescere un esercito di militanti della legalità,

delle regole, del rispetto a partire dalle scuole. Le iniziative del suo

Osservatorio – conclude Bruno – che hanno affiancato, e anche superato

l’attivismo delle istituzioni, la sua passione e le sue idee ci

mancheranno nella battaglia quotidiana del contrasto alla criminalità

organizzata e al superamento della mentalità mafiosa”.

CGIL CATANZARO-LAMEZIA

LA CGIL DI CATANZARO –LAMEZIA ESPRIME CORDOGLIO E SI UNISCE AL DOLORE DELLA FAMIGLIA PER LA SCOMPARSA DI CARLO MELLEA, PRESIDENTE DELL’OSSERVATORIO FALCONE-BORSELLINO-SCOPELLITI. DA SEMPRE IMPEGNATO SUI TEMI DELLA LEGALITA’ E DELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA’ HA SVOLTO UN RUOLO MERITORIO NEL CORSO DELLA SUA ATTIVITA’ IMPEGNANDOSI A SENSIBILIZZARE I GIOVANI E L’OPINIONE PUBBLICA TUTTA PROMUOVENDO INNUMEREVOLI E QUALIFICATI CONVEGNI. NON IN ULTIMO LO RICORDA COME REFERENTE, NEGLI ANNI OTTANTA , DELLA CAMERA DEL LAVORO DI SOVERATO DOVE SI E’ PRODIGATO PER LA DIFESA DEI DIRITTI DEI LAVORATORI.