L’amministrazione comunale di Taurianova, tramite un post pubblicato sulla pagina Facebook dell’ente, ha informato la cittadinanza dell’attivazione del numero Verde 800 894 520 per la segnalazione dei guasti alla pubblica illuminazione. Il servizio rientra nell’ambito della convenzione tra l’ente e la società Consip per la fornitura e la manutenzione del servizio di illuminazione pubblica. I cittadini potranno fare la propria segnalazione direttamente al call center che provvederà ad attivare l’intervento di messa in sicurezza. Questo sistema entrerà pienamente a regime nel breve termine, dopo una prima fase di transizione necessaria alla conversione del servizio.