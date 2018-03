Giovanni Francesco GEMELLI CARERI (1644-1724)

– Il Giurista avventuriero –

Nacqui a Radicena

sotto il Ducato di Terranova nel 1644

da don Errigo e Maria Careri.

A Napoli compii gli studi presso i gesuiti

laureandomi il 3 aprile 1670

in utroque iure.

Dopo l’esercizio dell’avvocatura

entrai nella Giudicatura del Regno

anche se a seguito di soprusi

nonostante la mia aristocratica origine

mi furono precluse cariche prestigiose.

Il 14 giugno 1693 intrapresi un viaggio

partendo da Palmi e passando per Messina e Malta

raggiunsi l’Egitto, Costantinopoli, l’Armenia e la Persia.

Proseguii per le Indie, in Cina e nelle Filippine

attraversando il Pacifico mi recai in Messico

veleggiando sull’Atlantico giunsi in Spagna

da dove attraverso la Francia

rientrai dopo cinque anni e mezzo

nella capitale partenopea.

Nel 1699 pubblicai a Napoli

nella stamperia di Giuseppe Roselli

il resoconto dei miei viaggi

titolandoli “Giro intorno al mondo”.

Fui perseguitato e censurato

dalle autorità ecclesiastiche

per fatti segreti e indicibili

del Clero nobiliare

fuori dalle mura romane:

ne nascosero le prove

negli archivi segreti del Vaticano.

In fondo nella mia torre palazzata

posta vicino al Duomo di Radicena

quante volte avrei voluto tornare

per ascoltare le grida nelle vie

sentire gli odori delle taverne

guardare gli occhi neri delle donne.

Il mio vagare fu un lottare

contro il male del vivere

che mi permise di vedere

come un Ulisse moderno

il meraviglioso nel quotidiano

l’eccezionale nel banale.

Non tornai mai più a Radicena

fui un eroe senza nostos.

Passai gli ultimi anni

quale giudice di Vicaria

e regio auditore della flotta

sotto l’impero di Filippo V.

Mentre ero a letto per malattia

nel cercare pace

mi tornavano alla memoria

cose lontane e piccole

della mia Radicena.

Con solenne mortorio

fui sepolto a Napoli

dove il 25 luglio 1724

per brotorace perii.

Mi pianse un giovane

da me incoraggiato negli studi giuridici

amato come il figlio che non ebbi.