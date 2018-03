E’ tutto pronto per l’inizio della rassegna fieristica Ciclo & Motociclo che dal 16 al 18 Marzo prossimi vedrà nella splendida sede fieristica del Centro Agroalimentare e del Legno messo a disposizione degli organizzatori dall’Amministrazione comunale di Taurianova guidata dal Sindaco Fabio Scionti le più interessanti proposte del mondo delle due ruote: a pedale, a motore ed elettriche. L’iniziativa che ha avuto il supporto degli Assessori Mina Raso e Luigi Mamone, rispettivamente delegati per le attività produttive e la cultura e dell’Assessore allo sport Raffaele Loprete vedrà il meglio delle produzione motociclistica stradale e off road con tantissime proposta di abbigliamento bici e moto stradale e off road con possibilità per i visitatori di fruire di sconti fiera interessantissimi per chi – con l’arrivo della primavera riscopre una incontenibile voglia di moto.. Non mancherà uno spazio per le moto d’epoca che domenica 17 vedrà una mostra scambio e un corso di guida per bambini curato dal responsabile CSAS FMI, Francesco Petrilli.