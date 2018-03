Negli Stati Uniti, ma non solo, vanno sempre più di moda. Di cosa stiamo parlando? Delle polveri proteiche che ultimamente prendono sempre più piede, soprattutto tra chi è di corsa e preferisce le cose rapide. Chi le utilizza? Tutti e non è un modo di dire. Ci sono, infatti, delle recenti ricerche che dimostrano che le proteine in polvere sono assunte sia dagli atleti che dalla gente normale che ha poco tempo, mangia sempre di fretta. Giovani, anziani: non c’è distinzione di età, ma solo una gran voglia di assumere proteine e farlo nel modo più semplice possibile, ossia con i cosiddetti “beveroni” che vanno tanto di moda in quest’ultimo periodo.

Ma attenzione, perché bisogna approfondire il discorso prima di utilizzare il tutto a cuor leggero e, soprattutto, se ne devono valutare i pro e i contro.

Sappiamo bene che le proteine sono a dir poco fondamentali per il nostro organismo e che, quindi, non possiamo prescindere da esse, altrimenti rischiamo di compromettere seriamente la salute del nostro corpo. Esistono proteine animali e proteine vegetali e, sostanzialmente, hanno diversi compiti tra cui quello di rimettere in sesto l’organismo, aiutare le ossa e i muscoli e fortificare il tutto. Proprio per questo motivo gli sportivi amano le proteine, ma anche chi non pratica sport dovrebbe assumere questo nutriente con regolarità.

Per approfondire la questione consigliamo il sito Salutarmente.it che si è occupato proprio delle proteine in polvere, relazionandole anche al dimagrimento. Un interessante approfondimento che va fatto se ci si vuole informare in maniera corretta prima di iniziare ad assumere il nutriente in questa forma.

Tuttavia, in linea generale, è importante andare a delineare quelli che sono i pro e i contro delle polveri proteiche.

I pro e i contro delle polveri proteiche

Ad analizzare i vari vantaggi che questo tipo di polveri possono apportare al nostro organismo ci ha pensato Carole Havrila, un’oncologa nonché nutrizionista statunitense. Quest’ultima ha sottolineato che l’assunzione di polveri proteiche giova soprattutto agli anziani e questo perché, solitamente, in tarda età si tende a perdere sempre più la tonicità muscolare che, invece, può così essere riacquistata. Per una persona anziana, inoltre, le bevande proteiche sono più facilmente ingeribili, dato che spesso si hanno dei problemi con la masticazione e il tutto non ha che vantaggi per l’organismo.

Naturalmente, quella delle persone di una certa età è una categoria particolare: gli stessi pro che si trovano in quel caso, vengono meno quando si parla di giovani o adulti. In questo caso, si consiglia, infatti, di assumere proteine da cibi integrali, invece che dagli shake proteici che fanno sì risparmiare del tempo, ma non sono poi del tutto utili al fine ultimo, ossia quello di aiutare l’organismo a stare bene.

Pertanto, è sempre importante mixare alla perfezione le cose. Pur non facendo male, se si ha la possibilità di assumere proteine provenienti da cibi naturali, che siano essi vegetali o animali, è sempre preferibile. Tuttavia, assumere polveri proteiche non ha alcuna controindicazione particolare e, magari, se l’assunzione è relegata allo sport o solo ed esclusivamente a dei particolari momenti della vita, in cui si ha veramente poco tempo, non c’è nessun rischio per la salute del nostro organismo. Come sempre, si deve trovare il giusto equilibrio e seguire una sana e corretta alimentazione, che è ciò che consigliano tutti, anche i nutrizionisti e gli esperti che curano la nostra salute a 360 gradi. Si tratta di un aspetto molto importante, che influisce sul nostro corpo e, pertanto, va curato al meglio.