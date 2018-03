La Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con decreto della Presidenza della Repubblica dell’8 gennaio 2018 nelle persone del Dr. Vincenzo lannuzzi, della D.ssa Maria Laura Tortorella e del Dr. Salvatore Del Giglio, ricorda che il prossimo 25 marzo 2018 scadrà l’avviso finalizzato alla rilevazione delle passività dell’Ente (60 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto avviso).

Coincidendo la data di scadenza con giornata festiva, come da norma, il termine è prorogato di diritto al giorno seguente, pertanto al successivo 26 marzo 2018. Al citato avviso, pubblicato in data 24 gennaio 2018 all’Albo Pretorio on – line e sul portale istituzionale dell’Ente, nonché nell’apposita sezione dedicata al dissesto finanziario, è allegato uno schema, non vincolante, di istanza di ammissione alla massa passiva.

L’Organismo Straordinario è stato nominato con il compito di provvedere alla liquidazione ed alla gestione dell’indebitamento pregresso al 31 dicembre 2016 del Comune di Gioia Tauro, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti di estinzione dei debiti dell’Ente. Chiunque ritenga di averne diritto, è invitato pertanto a presentare, entro il termine perentorio sopracitato, l’apposita istanza di ammissione alla massa passiva, secondo le modalità indicate nella deliberazione n. L/C.S.L./201.8 e relativi allegati.