Un uomo armato di coltello e travisato con un cappellino ha compiuto una rapina nella tarda mattinata in una gioielleria di Cosenza, in via Mario Mari, nel centro della città. Il rapinatore ha immobilizzato la titolare della gioielleria, legandola con delle fascette di plastica, e dopo aver danneggiato il sistema di videosorveglianza interno al locale, ha fatto razzia di preziosi. Il valore dei gioielli rapinati è di alcune migliaia di euro. La titolare del negozio, secondo le prime informazioni, sarebbe riuscita, nonostante lo choc, a fornire al personale della Squadra mobile qualche elemento utile per l’identificazione del rapinatore.