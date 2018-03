Un probabile malfunzionamento all’interno del vano motore è la causa dell’incendio di un’autovettura avvenuto ieri mattina in Località Pilacco nel comune di Borgia. Interessata dalle fiamme una Hyundai Getz. La vettura era in transito in prossimità dell’ingresso del paese quando il conducente, unico passeggero nell’auto, si accorgeva che fiamme e fumo si stavano propagando dal vano motore verso l’interno dell’abitacolo. Prontamente il guidatore accostava sul margine della strada la vettura ed abbandonava la stessa prima che venisse coinvolta completamente dall’incendio. Sul posto intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento Volontario di Girifalco ed una squadra della sede Centrale che, in rientro da un altro servizio di soccorso, si trovava a transitare a poca distanza dal luogo. Tanta paura ma fortunatamente nessun ferito.