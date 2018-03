ROSSANO (Cs) – *La somma delle questioni aperte e

delle emergenze irrisolte che da troppo tempo eredita la Sibaritide e

l’Area Urbana CORIGLIANO-ROSSANO in particolare rappresenta l’unità di

misura forse più autentica del malcontento, della sfiducia ed anche del

sentimento di protesta e di rabbia diffuso in larghissimi strati della

popolazione locale e che sarebbe impensabile negare. È da questa

fotografia, per molti versi drammatica, che bisogna partire tutti per

destinare a questo territorio l’attenzione necessaria per tentare di dare

risposte concrete alla domanda di servizi fondamentali ed alla garanzia dei

diritti alla salute, alla mobilità ed alla giustizia di cui la nostra gente

è rimasta privata. *

È quanto dichiara *Mario SMURRA*, vicesegretario nazionale della *Federazione

Nazionale Agricoltura (FNA)* e già consigliere comunale cogliendo

l’occasione per rivolgere un augurio di buon lavoro a *Francesco SAPIA,

Elisa SCUTELLÀ, Francesco FORCINITI *e* Rosa Silvana ABATE*, eletti dal

territorio della Città unica *CORIGLIANO-ROSSANO* quali propri

rappresentanti nel nuovo Parlamento nazionale.

Non era mai accaduto prima – va avanti – che tra Camera dei Deputati e

Senato questa terra portasse in Parlamento ben quattro rappresentanti nello

stesso momento. È oggettivamente un fatto storico e rilevante del quale,

come tutti del resto, prendiamo atto, nella consapevolezza che da ciò

possano e debbano derivare risposte e benefici alle nostre comunità ed in

generale a tutta questa importante area della Provincia di Cosenza.

Prescindendo da ogni valutazione o sentimento di adesione politica e nel

rispetto scrupoloso di quanto, nel suo equilibrio super partes, deciderà il

nostro Presidente della Repubblica MATTARELLA, il nostro augurio – conclude

*SMURRA* – è che la nuova forza parlamentare di cui CORIGLIANO-ROSSANO

potrà vantare a Palazzo Madama ed a Montecitorio possa essere una ulteriore

e decisiva leva per accompagnare le due comunità con maggiore slancio ed

efficacia verso la reale, ordinata e completa fusione delle due città.