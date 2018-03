TAURIANOVA – Cominciata l’opera di recupero di uno dei simboli cittadini in ambito sportivo. Sono infatti in corso i lavori di riqualificazione dell’area stadio comunale San Martino, luogo di riferimento per molti anni del calcio locale. Gli interventi, come annunciato dall’amministrazione comunale, riguarderanno la realizzazione di un nuovo sistema di perimetrazione e determineranno una nuova possibile destinazione d’uso dell’area. Raffaele Loprete, assessore con delega allo sport e all’impiantistica sportiva, insieme al resto della squadra di governo cittadino, ha lavorato in funzione delle azioni di restyling della struttura. L’obiettivo di questo intervento, infatti, come comunicato sulla pagina Facebook del Comune di Taurianova, «è quello di restituire alla cittadinanza un luogo, un bene comune – che per tanti anni è stato simbolo del degrado e dell’abbandono – sotto forma di un’ampia area verde destinata ad attività sportive e ludiche».