«Nei giorni scorsi avevo annunciato una mobilitazione generale per le

criticità della viabilità in generale e del trasporto ferroviario, acuitesi

dopo l’incidente del dicembre scorso avvenuto nella galleria Santomarco.

Ebbene, la manifestazione avrà luogo sabato prossimo a Paola, in Piazza del

Popolo, a partire dalle ore 9.30». Dopo averlo annunciato nei giorni

scorsi, il consigliere provinciale Graziano Di Natale ha scelto la data del

17 marzo 2018 per dare vita alla mobilitazione generale con i cittadini,

durante la quale si discuterà delle problematiche che accompagnano da

sempre i trasporti pubblici calabresi e in particolare la sospensione del

servizio ferroviario da Paola a Cosenza.

«Non ho sentito parlamentari della nostra Regione intervenire sulla

delicata questione della viabilità – ha dichiarato ancora Di Natale -. Come

Consigliere Provinciale, del territorio, non mi sottraggo al mio impegno di

dare voce a quanti credono che non bisogna stare con le mani in tasca».

Dopo l’incidente ferroviario per fortuna senza gravi conseguenze del 6

dicembre scorso, centinaia di pendolari hanno lamentato gravi disagi

Pertanto, Di Natale, facendosi portavoce di migliaia di cittadini, proverà

sabato prossimo ad attirare l’attenzione sulla vicenda radunando in piazza

i tanti manifestanti che hanno già aderito all’iniziativa e che si dicono

pronti a portare avanti questa ennesima battaglia di civiltà.