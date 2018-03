Domani, 14 marzo, alle ore 10:30, presso l’Auditorium Comunale “Unità d’Italia” sito in via Cristoforo Colombo, a Roccella Ionica, sarà presentato in anteprima il nuovo film di Mimmo Calopresti “Immondezza – la Bellezza salverà il mondo”. Saranno presenti il protagonista Roberto Cavallo e il regista Mimmo Calopresti.