Anche un territorio sofferto ed alle volte dimenticato come la Piana è grato a chi, con passione e grande devozione, si è speso per la causa di un partito attento alle esigenze ed alle necessità delle comunità locali, e da sempre vicino agli amministratori che quotidianamente sono in prima linea. Forza Italia e la sua Coordinatrice regionale Jole Santelli, sono riusciti a ridare fiducia e speranza a molti calabresi, soprattutto della provincia reggina, riavvicinandoli alla politica fatta di uomini e donne, che hanno veramente a cuore le sorti delle nostre comunità.

Comprendere le problematiche che affliggono le nostre zone ed individuare coloro che meglio di altri possono rappresentare le istanze del territorio, è un pregio che appartiene esclusivamente all’on. Santelli e alla sua grande esperienza di donna e di politico. E proprio nei rapporti umani che la coordinatrice regionale ha il suo punto di forza, sapendo bene come motivare e sensibilizzare chi ha la responsabilità di affrontare criticità ataviche della nostra Terra. Ecco, quindi, all’indomani del voto, un partito rinnovato nelle energie e più solido nei consensi, radicato più che mai sul territorio ed in piena sinergia con gli amministratori locali, basti pensare all’entusiasmo con cui le comunità della piana hanno risposto in questa tornata elettorale. Un partito, Forza Italia, rigenerato in Calabria e rivitalizzato nelle aule romane, in grado di esprimere con i suoi rappresentanti eletti autorevolezza e decisione, saprà imporre quegli appuntamenti importanti che l’agenda di governo dovrà necessariamente prevedere per la crescita e lo sviluppo della nostra regione e di tutto il Sud Italia.