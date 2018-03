Tre giornate all’insegna della sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. L’Associazione BCC Young di Cittanova, anche per il 2018, scende in campo con specifiche iniziative dedicate al contrasto delle patologie dell’alimentazione: problematica diffusa, specialmente tra le nuove generazioni.

I prossimi 15, 16 e 18 marzo il progetto “E’ lilla il colore della bellezza” porterà nelle scuole della Piana e per le strade di Cittanova i temi dei DCA. Diverse le iniziative organizzate dai giovani soci della Banca di Credito Cooperativo, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Cittanova e la collaborazione della palestra “Gymnasium Sport” di Cittanova, della nutrizionista Maura Sicari e della psicologa Angelica Muratore.

Il 15 marzo l’inizio del programma: doppio incontro mattutino con gli studenti dell’Istituto Superiore “Rechichi” di Polistena (9,00 – 11,30). Il 16 marzo incontri presso l’Istituto Comprensivo di San Giorgio Morgeto (9,00 – 10,00) e il Liceo Musicale di Cinquefrondi (10,45 – 11,45).

Domenica 18 marzo la giornata di “street workout”, dedicata al dialogo e all’esercizio fisico all’aria aperta, con partenza alle ore 9,00 dalla Villa Comunale “Carlo Ruggiero” di Cittanova. il percorso si snoderà per le strade del paese fino alla località “Torre”. Ai partecipanti verrà consegnato un kit composto da maglietta e cuffie.

“Nel 2016 abbiamo avviato un progetto dedicato alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare dedicato in particolar modo ai più giovani – ha ricordato la Presidente di BCC Young avv. Emanuela Russo –. Il riscontro positivo ottenuto, anche grazie al supporto della ballerina di fama internazionale Mary Garret, ci ha spronati a proseguire in questo percorso. Anche quest’anno, in occasione della giornata del Fiocchetto Lilla, incentrata proprio sui DCA, la BCC Young di Cittanova torna ad occuparsi della problematica attraverso iniziative diffuse sul territorio. L’impegno dei giovani soci della BCC di Cittanova, e la collaborazione del Comune cittanovese, della “Gymnasium” e delle professioniste Maura Sicari e Angelica Muratore daranno anima e corpo al programma allestito per il 2018. “E’ lilla il colore della bellezza” ribadisce ancora una volta il ruolo sociale e culturale della nostra associazione – ha concluso Russo – da anni interprete dei valori fondanti del Credito Cooperativo”.