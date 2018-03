Il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale, ha ricevuto stamane a Palazzo Campanella i rappresentanti dell’UNHCR, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Valentina Ranaldi e Isacco Consonni.

“Abbiamo discusso – spiega il Garante – sulla necessità di fornire supporto ai tutori per minori stranieri non accompagnati operanti in Calabria, a quelli in fase di formazione tanto quanto a quelli già formati e debitamente inseriti nell’elenco predisposto dal Garante, per questi ultimi in termini di aggiornamento. Avere a che fare con i minori che sbarcano sulle nostre coste, con i loro legittimi diritti, portatori di usi e culture diverse, non è azione facile. Al tutore è richiesta vocazione personale, ma anche e soprattutto continua formazione, non esauribile nella prima fase di formazione”.

“Il fenomeno migratorio – continua Marziale – non è destinato ad esaurirsi nel giro di poco tempo, pertanto è necessario prepararsi a gestirlo nei modi più civili ed evoluti e da qui a poco il mio ufficio insieme all’Alto Commissariato , di concerto con altre istituzioni metteremo a punto un piano di costante formazione ed aggiornamento a beneficio dei tutori”.