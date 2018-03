Si svolgerà domenica 18 marzo, alle 10.30, presso il teatro “Gentile”, l’assemblea pubblica autoconvocata dai soci della Bcc di Cittanova. L’incontro, aperto a tutta la cittadinanza, è stato organizzato per discutere delle problematiche dell’istituto di credito e per programmare le opportune iniziative ed azioni per ridare la banca ai soci e al territorio.