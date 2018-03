di Giuseppe Campisi

Polistena – Si è spento all’età di 90 anni a Reggio Calabria e dopo una lunga malattia il senatore Girolamo “Mommo” Tripodi. A darne notizia il figlio Michelangelo. Grande il cordoglio tra i cittadini per la dipartita di Mommo Tripodi, una vera a propria istituzione della sinistra a Polistena, sua città natale dove è stato sindaco per oltre trent’anni, ma anche un chiaro punto di riferimento per l’area comunista a livello nazionale. “Un uomo del popolo al servizio del popolo” è la definizione che emerge tra i commenti dei cittadini ma anche dagli avversari politici che ne ricordano le virtù di politico illuminato, fermo oppositore della ‘ndrangheta e del malaffare unitamente alla battaglia epocale per l’emancipazione e per i diritti dei braccianti agricoli della Piana negli anni ’60 intrapresa essendo egli stesso un bracciante.

Proprio in quegli anni inizia la sua carriera sindacale nella Federbraccianti in parallelo alla sua adesione al PCI cittadino di cui è stato più volte segretario passando poi per la direzione provinciale, regionale e nazionale del partito. Eletto la prima volta in parlamento nel 1968 con il PCI vi rimase per ben cinque legislature, tre volte da deputato e due da senatore. Tra gli incarichi istituzionali ricoperti quelle di membro delle commissioni Trasporti, Marina Mercantile, Poste e Telecomunicazioni; Interni e Affari Costituzionali; Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici. È stato anche Segretario della Commissione bicamerale d’inchiesta Antimafia. Nel 1956 entra in consiglio comunale a Polistena nei banchi dell’opposizione ma nel 1970 diventa sindaco rimanendo in carica per un trentennio fino al 2005. Storica anche la sua battaglia, negli anni ’80, contro la costituenda centrale a carbone e la sua testimonianza antimafia al c.d. “Processo ai sessanta” sul finire degli anni ’70. Tripodi ha sempre fatto parte della Direzione nazionale e del Comitato politico nazionale del PRC finché, nel 1998, è stato tra i fondatori del Partito dei Comunisti Italiani e componente del Comitato centrale del PdCI.

NICOLA IRTO

“Esprimo il mio cordoglio personale e quello dell’intero Consiglio regionale per

la scomparsa del senatore Girolamo Tripodi, personalità politica protagonista di

stagioni di grandi battaglie per la Calabria e, soprattutto, per la Piana di Gioia

Tauro”. È quanto afferma il presidente dell’Assemblea di palazzo Campanella, Nicola

Irto, che prosegue: “Quello di Mommo Tripodi è un lascito di alti ideali e di coerenza

politica. Le lotte per il mondo contadino e operaio calabrese hanno rappresentato

il fronte principale dell’impegno di Tripodi, nelle sedi di partito, nelle piazze

e nelle aule parlamentari. Il Senatore ha contribuito a scrivere pagine importanti

della vita civile, sociale e politica della Piana, mantenendo sempre al centro della

sua azione il principio di legalità, la tutela dei diritti dei più deboli e il tentativo

di costruire una società più giusta, capace di dare opportunità a tutti i cittadini.

Ai familiari di Mommo Tripodi – conclude Irto – rivolgo un pensiero di vicinanza

e affetto”.