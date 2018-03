LAMEZIA TERME (CATANZARO) – Fondi comunitari destinati alla Fondazione “Calabresi nel mondo”, ente in house della Regione Calabria, distratti per altri usi. Per questo motivo, i carabinieri del Nucleo investigativo dei carabinieri di Catanzaro hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo per equivalente emesso dal gip del tribunale di Catanzaro, su richiesta della locale procura della Repubblica.

Contestualmente sono stati notificati tre avvisi di garanzia nei confronti di persone ritenute responsabili, a vario titolo, di abuso d’ufficio, falsità ideologica e peculato. le indagini, che si inquadrano nell’ambito dell’attività volta al contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione. Tra di loro c’è anche l’ex parlamentare Giuseppe Galati, non eletto nell’ultima competizione elettorale.

Le indagini hanno evidenziato una distrazione di fondi comunitari destinati alla fondazione, ente in house sottoposto a procedura di liquidazione. Tra le contestazioni anche l’illecita locazione di un locale avente sede a Roma.