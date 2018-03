In relazione ad alcune presunte notizie apparse sui circuiti dell’informazione on

line, alcune delle quali sono – come è noto – ai confini dei criteri della

credibilità, il gruppo iGreco ci tiene a precisare che non è in corso alcuna

trattativa per acquisire in qualche modo la clinica Tricarico di Belvedere

Marittimo.

Una finalità industriale che non ci appartiene e a cui non

siamo mai stati interessati. Spiace, tuttavia, che

attraverso circuiti di informazioni ai confini della legalità si continui a

speculare sui bisogni e sulle malattie dei cittadini, che poi sono quelli che

pagano il prezzo più alto. Anche per questo abbiamo già dato mandato ai nostri

legali di perseguire, sotto ogni forma prevista dalla legge, gli estensori e i

diffusori di tali infondate e dannose notizie.