Che batosta! Che scoppola! … del resto, non è con le chiacchiere e le fanfare che si costruisce una casa, ma con l’ingegno e col lavoro. Ed io, nel mio piccolo, mi sono sempre sentita “una lavoratrice nella vigna del mio popolo” (cit.). Una “piccola” ape che, pur stanca, a volte, e in pericolo, porta sempre a termine il proprio compito. L’ho fatto da amministratrice, lo faccio da rappresentante dei miei elettori; i quali, non miracolosamente, ma affermando stima e fiducia nei miei confronti, aumentano ad ogni tornata. Raddoppiano per me, quasi triplicano a distanza di due anni dall’ultimo appuntamento elettorale, mentre miseramente perdono pezzi – quasi il 60% per il PD – fino ad essere oltre 3.500 in meno per l’intera coalizione di csx.

Nel paese dei numeri, questa, sì, si chiama scoppola! I nani, i piccoli, spesso restano nella Storia, certi giganti, no! Non è stato il “nano” Davide, con la sua fionda faidate, ad atterrare il gigantesco Golia? Davide è Re ed entra, di merito, nella Parola di Dio. Di Golia, restano le caramelle nel fondo delle tasche. Ah, se prima di concionare si pensasse! Ma, probabilmente, il gran daffare di certe stanze, di tanto in sempre, fa perdere il lume.

Noi, Taurianova ed io, leggiamo i dati e ci ragioniamo. Quattromila meno seicento, fa meno 3.400. E sono voti. Ed erano consensi all’amministrazione Scionti a targa PD. Qualcosa, in certe stanze, non funziona più. Sarà il dissesto, sarà certa dissennatezza a firmare contratti milionari, sarà la distanza fabbricata con arroganza e amara

ironia fra il Palazzo e la gente, Taurianova è veramente cambiata. Pensavamo fosse sbagliato lo slogan, invece no! C’era solo da aspettare. Questa città l’avete proprio cambiata! C’è bisogno che lo sottolinei, che sia cambiata in peggio? Che si trovi sull’orlo dell’abisso? Amaramente, dunque, vi devo chiedere di restare nel Palazzo, assumendovi la responsabilità dei contratti firmati. Noi non abbiamo fretta di mandarvi a casa: sapete fare tutto da soli. Su, su, “Schettino, risalga su quella nave, (bip)!

MariaTeresa Perri

Consigliere Comunale

Gruppo Innamorati di Taurianova