TAURIANOVA – Marianna Versace, madre del piccolo I.C., ha deciso di sporgere querela nei confronti di un’insegnante e della preside dell’istituto comprensivo “Monteleone-Pascoli” dopo che il figlio le ha raccontato di essere stato vittima di pesanti offese personali da parte di una docente di lingue. Il mancato incontro con la dirigente della scuola taurianovese per dirimere la questione, che si unisce all’arrabbiatura di quest’ultima in seguito ad un confronto in classe con lo studente che continuava a sostenere di esser stato apostrofato con epiteti pesanti, hanno spinto la donna a rivolgersi alla locale stazione dei Carabinieri, guidata dal maresciallo capo Salvatore Barranco, per denunciare l’accaduto e tutelare dunque il figlio.