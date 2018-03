Archiviato il “blitz” del “PalaGiovino” ai danni del Basketball Lamezia, affiancato in vetta alla classifica, la Barbecue Vis Reggio Calabria gioca domani ancora in trasferta contro la Scuola di Basket Viola, fresca di conquista del titolo interregionale Under 18 d’Eccellenza. Un exploit che ha galvanizzato e non poco i nero/arancio di coach Cotroneo, che certamente vorranno fare bella figura al cospetto della Vis, neo capolista in coabitazione della C Silver Calabria.

In casa bianco/amaranto la settimana di allenamenti è stata vissuta con grande serenità, senza voli pindarici. Aver interrotto la striscia di 13 successi consecutivi dei lametini non ha fatto montare la testa a nessuno. Tanto lavoro in palestra per i ragazzi di coach Polimeni e null’altro, con un Soldatesca finalmente in gruppo a pieno regime. Il campionato deve ancora entrare nella fase decisiva dei play off e nessuno ha intenzione di cullarsi sugli allori, né di adagiarsi su quello che è stato fatto. Lo score attuale di 17 vinte e 2 perse è certamente positivo, ma nella post season tutto si azzera e, di fatto, inizia un nuovo campionato a 4 squadre.

I precedenti con la Scuola di Basket Viola in stagione regolare, anche se ormai datati, inducono all’ottimismo. Sono arrivate due nette affermazioni per Rizzieri e compagni: 99-70 il 15 ottobre e 114-63 il 2 dicembre.

Palla a due domani, 17 marzo, ore 18, al “PalaMazzetto” di Reggio Calabria.

I fischietti designati a dirigere il match, valevole per la penultima giornata della fase ad orologio, sono il catanzarese Matteo Migliaccio e il reggino Alessio Mafrici.