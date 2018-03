Il 10 Ottobre 2017 l’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria pubblicava la delibera n. 506 ed avviava le procedure concorsuali riservate al personale precario da stabilizzare. A distanza di cinque mesi e sulla scorta di quanto previsto dall’Art. 20 comma 1 del Dlgs 75/2017, dalle circolari Ministeriali e protocolli d’intesa tra le OO.SS., Direttori Generali delle A.S.P. e Struttura Commissariale per il piano di rientro della Regione Calabria, alcune Aziende Sanitarie Calabresi hanno approvato il piano per la stabilizzazione del personale precario per gli anni 2018/2020. La stabilizzazione prevede tutto il personale precario avente diritto, sia quello del comparto, sia i Dirigenti Medici e Farmacisti. Contestualmente si attua la revoca dei concorsi riservati (vedi delibera n. 122 del 12/02/2018 dell’A.S.P. di Catanzaro).

L’Azienda Sanitaria di Reggio Calabria è quella che ha maggiore necessità di stabilità lavorativa e di assunzione di personale ma, ancora non ha provveduto a revocare i concorsi riservati e deliberare il piano di stabilizzazione del personale precario, così come stabilito dall’Art. 20 comma 1 del Dlgs 75/2017, attraverso la valutazione dei seguenti requisiti: 1) risulti in sevizio successivamente alla data di entrata in vigore della Legge 124/2015 con contratto a tempo determinato presso l’Amministrazione che procede all’assunzione; 2) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso Amministrazioni Pubbliche diverse da quella che procede all’assunzione; 3) abbia maturato al 31/12/2017, alle dipendenze dell’amministrazione che procede all’assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

Inoltre, il Ministero per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione, con circolare n. 3 del 23/11/2017 e n. 1 del 09/01/2018, ha inteso dettare gli indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell’esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato, finanziando l’attuazione dell’Art. 20 del Dlgs 75/2017. La Regione Calabria, attraverso il protocollo d’intesa sottoscritto a Catanzaro in data 19/12/2017, con la struttura Commissariale per il piano di rientro, le OO.SS. ed i Direttori Generali delle Azienda Sanitarie Provinciali, ha varato lo strumento operativo per i Direttori Generali per dare seguito all’approvazione del piano per la stabilizzazione del personale precario dell’area del Comparto e della Dirigenza, per gli anni 2018/2020. Tra l’altro, il costo del personale da stabilizzare è oramai consolidato nel bilancio dell’ASP di Reggio Calabria, in quanto si tratta di personale Medico, Farmacista e figure professionali del Comparto in servizio da oltre 10 anni. In buona sostanza sarebbe veramente assurdo pensare di espletare i concorsi riservati, arrecando un danno economico all’Azienda, anziché procedere celermente all’approvazione del piano di stabilizzazione di tutto il personale avente diritto.

Tale procedura assume una valenza politica ed economica significativa, poiché da un lato si evitano i costi del concorso e dall’altro si riconosce il ruolo, la professionalità e l’appartenenza dei Dirigenti Farmacisti, Medici ed Infermieri, dipendenti dell’ASP di Reggio Calabria da oltre 11 anni in forza di contratti a tempo determinato rinnovabili di anno in anno.

IL SEGRETARIO REGIONALE S.U.L.P.I. Giuseppe Gentile