Siamo sempre più sorpresi, per non dire increduli, dalle strampalate dichiarazioni del Sindaco Conia riguardo ipotetici complotti “politici, tecnici e amministrativi” contro il programma di rinascita. Addirittura questa volta siamo arrivati alle dimissioni. Cos’è successo? Quali sono questi complotti? Chi ha impedito cosa? Di chi è stato “ostaggio” il Sindaco? Quali sono questi poteri forti? Ma non era in corso la rinascita per Cinquefrondi? Ma soprattutto perché il Sindaco preferisce una conferenza stampa rispetto ad una denuncia presso la Procura della Repubblica visti i fatti enunciati? Noi non crediamo a queste dimissioni farsa che sanno solo di vecchia politica, di teatrino e, soprattutto, di mancanza di rispetto verso i cittadini. La politica non è un obbligo, bensì una passione da vivere con coraggio, coerenza e competenza. Per questo siamo fortemente convinti che la revoca delle dimissioni non tarderà ad arrivare e con essa non tarderà ad arrivare la resa dei conti tra la maggioranza, ovvero il casus belli di queste dimissioni pilotate. Alla fine tutto tornerà come prima, magari con un quadro politico più chiaro, ovvero con il Sindaco e una parte della maggioranza più a sinistra e il PD pronto a ricevere ufficialmente i reduci/resti di rinascita. La verità è figlia del tempo!

Marco Cascarano, consigliere comunale di Cinquefrondi