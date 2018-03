Come volevasi dimostrare. Le inascoltate segnalazioni in ordine ai

disservizi che le mancate modifiche alla riforma del welfare avrebbero

portato con sé si stanno dimostrando, alla prova dei fatti, fondate.

Lo sostiene il consigliere regionale Gianluca Gallo, che nelle settimane

passate aveva a più riprese invitato il governo regionale, nella persona

del presidente Mario Oliverio – tra l’altro anche titolare delle deleghe

alle politiche sociali – a rimediare alle storture della riforma varata dal

centrosinistra e ad agire in particolare sul versante del trasferimento

delle competenze funzionali ed economiche ai Comuni, oltre che su quello

della compartecipazione economica dei cittadini alle spese necessarie per

vedersi garantiti i servizi di assistenza, soprattutto quelli riservati ad

anziani, minori e persone con disabilità. «E invece – osserva Gallo – ad

oggi, nonostante siano trascorsi quattro mesi dalle prime segnalazioni,

peraltro ribadite in sede di audizione davanti alla competente Commissione

consiliare regionale anche dalle associazioni di categoria, nulla è stato

fatto e le prime crepe, come prevedibile e previsto, iniziano a venire

fuori». La certificazione è negli atti ufficiali: nei giorni scorsi la

Regione è stata costretta a diffidare formalmente diversi Comuni per non

avere gli stessi nemmeno avviato le operazioni di rilevazione dei bisogni

ed i conseguenti adempimenti autorizzativi. «A fronte di ciò – sottolinea

l’esponente della Cdl – il Dipartimento ha dovuto ventilare il possibile

ricorso ai poteri sostitutivi, a testimonianza della gravità della

situazione. Peraltro, quello che si sta verificando è solo la punta

dell’iceberg». Altri, infatti, sarebbero i problemi esistenti e non

visibili, anche se ugualmente gravi: «A parte le problematiche legate alle

assunzioni ed alle qualifiche del personale, che meriterebbero uno

specifico approfondimento, dal primo Gennaio – prosegue Gallo – le

strutture socioassistenziali operano senza convenzione, dal momento che i

Comuni, che avrebbero dovuto procedere alla stipula dei nuovi accordi, si

sono fermati, in attesa che la Regione trasferisca loro le competenze

economiche. Di conseguenza, le strutture stanno erogando prestazioni sulla

parola, peraltro senza poter fatturare». Ancora: «Va da sé che tutto questo

si ripercuote negativamente anche sui cittadini: gli utenti che oggi

presentano richiesta di inserimento in una struttura non ricevono risposta

alcuna dal momento che molti Comuni indugiano perché al momento non è

ancora chiaro chi poi dovrà sopportare i costi dell’ospitalità e del

trattamento». Una questione, quella della spesa, che tocca direttamente

anche i calabresi: «Nel sistema pensato dalla giunta Oliverio – incalza

Gallo – è prevista la compartecipazione dei cittadini: chi gode del

servizio è chiamato a pagarlo in parte, anche se è senza reddito. Avevamo

più volte lamentato l’iniquità di questa previsione, chiedendo immediati

interventi riparatori. Come al solito, alle promesse non sono seguiti

fatti. Col risultato che anche chi ha un Isee al di sotto dei 4.000 euro è

tenuto a pagare».

Conclude Gallo: «Sono evidenti, e adesso anche tangibili, i guasti arrecati

da scelte discutibili e, ancor più, dall’inerzia seguita alle pur

documentate e ripetute richieste di intervento. A questo punto, per

scongiurare il blocco completo del sistema del welfare, alla luce delle

permanenti inadempienze del governatore, chiederemo che la questione venga

discussa quanto prima in consiglio regionale: sono sicuro che in quella

sede la sensibilità dei consiglieri regionali consentirà di individuare le

soluzioni che la giunta sin qui è stata incapace di ricercare e adottare».