E’ giunto a tale conclusione il Giudice di Pace di Trani all’esito di una causa

promossa da un utente che aveva citato per danni l’Enel S.p.A. in quanto, a seguito

di interruzioni improvvise di energia elettrica, riscontrava ingenti danni alle apparecchiature

elettriche di sua proprietà.Con un’interessante pronunzia resa con sentenza n.514/2017,

il Giudice di Pace di Trani ha confermato il principio di diritto secondo cui va

dichiarata la responsabilità del fornitore di energia elettrica, ai sensi dell’art.2050

c.c., allorquando l’utente subisca danni in conseguenza degli sbalzi di tensione.

La società erogatrice di energia elettrica risponde infatti a titolo di responsabilità

per attività pericolosa dei danni subiti dagli utenti a causa degli sbalzi di corrente

(Cass. Civ. sez. III, n° 11193 del 15.05.2007). Nel caso in specie, la ditta titolare

di contratto di fornitura elettrica, difesa dall’avv. *Giuseppe Papagni*, aveva

riscontrato, all’esito di diverse interruzioni di energia elettrica, la rottura

di un Firewall nonchè di un alimentatore di server, tanto da essere costretta a

sostituire le apparecchiature elettroniche. La società di distribuzione di energia

elettrica si costituiva in giudizio senza però riuscire a fornire prova del caso

fortuito e, pertanto, veniva condannata a risarcire i danni patiti dall’attore.

Alla luce di quanto sopra, osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello

dei Diritti”, il consumatore che si vede danneggiato a causa di interruzioni

di energia elettrica può e deve rivendicare, legittimamente, il giusto ristoro ove

accertato l’inadempimento della società erogatrice. In tale ottica, coloro che

