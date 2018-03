Ieri presso la Biblioteca Civica di Quattromiglia si è parlato di Acqua

Bene Comune. Buona la presenza di tanti cittadini e associazioni che

hanno voluto fare il punto della situazione con Vincenzo Miliucci del

Forum Italiano dei Movimenti per l’Acqua, Gennaro Montuoro del

Coordinamento Calabrese Acqua Pubblica “Bruno Arcuri” ed il

Coordinamento Territoriale #DecidiamoNoi. Dopo le relazioni iniziali che

si sono soffermate sulla situazione della gestione del sistema idrico

integrato nel sud e soprattutto in Calabria con il mistero di

un’Autorità Idrica della Calabria (AIC) che non riesce a decollare e

l’incognita delle reali intenzioni del governo regionale. L’Autortà,

composta da quaranta primi cittadini in rappresentanza di tutti i comuni

calabresi, sarà certamente pubblica ma dovrà decidere a chi affidare la

reale gestione dell’acqua dalla captazione alla depurazione, dalla

sorgente alla fogna. Nessuna dichiarazione in merito e quindi il dubbio

che tutto questo lavorio sotto traccia sfocerà nella consegna del

sistema idrico nelle mani di una grossa società privata operante nel

settore è forte ed il nostro compito sarà proprio quello di impedire

questa ipotesi cominciando dal sit-in previsto a Lamezia durante le

votazioni (ci saranno realmente?) per la costituzione dell’AIC. Nel

frattempo pochissimi comuni hanno deliberato il loro placet

all’Autorità, il che si configura come una sorta di resistenza delle

comunità locali dopo la triste esperienza della gestione Sorical o forse

dovremmo dire Veolia.

Erano presenti all’incontro il consigliere comunale pentastellato

Domenico Miceli che si è detto in tutto concorde con le proposte dei

movimenti per l’acqua e l’Assessore all’Ambiente Domenico Ziccarelli che

ha rilanciato proponendo un’assemblea larga sul tema invitando tutti gli

attori istituzionali. Lo stesso Assessore ha reso noto il percorso di

incontri che sta portando avanti con i rappresentanti dei comuni

limitrofi per dar vita ad una “federazione per l’acqua” che riesca a

superare il dato di fatto che a Rende oltre il 90% delle risorse idriche

provengano dall’Abatemarco.

Come coordinamento #DecidiamoNoi, ci faremo promotori di ulteriori

assemblee cittadine e di quartiere per fare pressione su questo tema

fondamentale per la vita di tutti noi. Vogliamo, infatti, rimettere al

centro del dibattito dell’Area Urbana i Beni Comuni con un programma di

incontri tra singoli cittadini, associazioni, comitati e movimenti che

percorrendo “la via degli elementi” – Acqua, Terra, Aria e Fuoco – ci

conducano alla risoluzione reale di tante importanti problematiche che

interessano pesantemente il territorio. Non seminari, dunque, ma azioni

dirette alla trasformazione dello status quo. Il primo passo sarà quello

di riconoscere finalmente che “la libertà è partecipazione”, un

principio ben espresso nel regolamento scritto da Ugo Mattei, tra gli

estensori dei quesiti referendari sull’acqua e uno degli esperti di

spicco della commissione Rodotà, che sta facendo i suoi primi passi

prima di essere approvato, speriamo, dal consiglio comunale rendese. Nel

frattempo, il 13 Aprile saremo a Viale dei Giardini per discutere di

verde pubblico, incendi e centrali a biomassa. Torniamo a vivere le

piazze dei quartieri per invertire il meccanismo che ci vuole soli e

scollegati. Torniamo a parlare collettivamente dei problemi fondamentali

per la nostra vita in “comune”. Torniamo ad organizzarci per poter

incidere, dal basso, sulle scelte importanti per la comunità.

Ovviamente, martedì prossimo, vi aspettiamo per la consueta riunione

settimanale.

*Coordinamento Territoriale #DecidiamoNoi*