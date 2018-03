CATANZARO – Si scrive “Pecco” si legge “Piazza Etica

Calabria Contadina”, un luogo fisico che a breve verrà inaugurato a

Catanzaro, presso la Cittadella Amministrativa della Regione Calabria,

ma nello stesso tempo un progetto ambizioso che vuole unire energie e

realizzare una rete in grado di affrontare la sfida della consapevolezza

identitaria-culturale e la sfida esterna del mercato con qualità e

credibilità. Tutto questo partendo dal cibo, strumento di connessione

tra territori e persone, un fattore culturale ed identitario unico ed

universale. E dato che la Calabria ha un patrimonio eccezionale che

merita una maggiore tutela e valorizzazione, quale migliore percorso da

seguire se non il coinvolgimento degli operatori del settore che si

formano negli Istituti alberghieri, nelle scuole che si occupano dei

servizi al turismo? Per questo motivo il progetto che porta la firma del

Gruppo Ristorart, nei giorni scorsi, è stato illustrato ai dirigenti

scolastici degli istituti superiori che nelle province di Catanzaro,

Crotone e Vibo Valentia hanno indirizzi specifici legati alla

ristorazione e al turismo. L’intento – come spiegato dall’Amministratore

del Gruppo Ristorart ed ideatore di Pecco, Nicola Capogreco – è quello

di individuare percorsi di alternanza scuola-lavoro concreti e

finalizzati alla crescita degli studenti delle scuole del settore in

quella che vuole essere una piazza urbana coperta interamente realizzata

da artigiani calabresi, che guarda al meglio dell’enogastronomia

calabrese, delle eccellenze dell’agroalimentare regionale, per offrire

ai produttori ed ai consumatori una opportunità unica per il sistema

produttivo regionale.

All’incontro – che si è svolto nella Sala Giunta della Provincia di

Catanzaro, alla presenza del presidente dell’Ente intermedio, Enzo

Bruno, e dalla dirigente del settore competente, Rosetta Alberto – hanno

preso parte numerosi dirigenti scolastici delle tre province.

“La Piazza etica Calabria contadina diventa realtà grazie, anche, a

collaborazioni di assoluto valore come quella con la Coldiretti Calabria

e Campagna Amica che con la sua rete unisce centinaia di produttori

calabresi certificandone le produzioni per tipicità, territorialità e

qualità, garantendone la tracciabilità – ha spiegato Capogreco -. Pecco

vuole sensibilizzare l’utenza calabrese ad un consumo consapevole ed

etico grazie al partenariato con prestigiose realtà produttive e del

terzo settore che operano in Calabria per l’affermazione della legalità,

promuovendo produzioni di eccellenza ed occupazione”.

I dirigenti scolastici hanno accolto con entusiasmo il progetto nella

prospettiva del percorso di alternanza scuola-lavoro e si sono detti

disponibili a creare una sinergia formativa nella programmazione del

prossimo anno scolastico, con la preziosa collaborazione della Provincia

di Catanzaro.