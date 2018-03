“Esistono due modi di concepire la politica: il primo orientato alla

risoluzione dei problemi, il secondo orientato allo smarcamento di

responsabilità.

Noi che siamo figli della prima cultura, osserviamo il nostro territorio

con gli occhi della realtà: dal 6 Dicembre la tratta Cosenza-Paola, che

collega l’area urbana e quota parte della provincia all’unico hub

ferroviario, snodo fondamentale per turismo ed operatori economici nonché

studenti del comprensorio, é ancora inagibile. Qualche giorno dopo

l’incidente l’unica forza politica, e dispiace sia così, ad occuparsi di

ciò fu Forza Italia, attraverso il deputato Roberto Occhiuto, su nostra

sollecitazione. Soltanto dopo tre mesi e mezzo é giunto il dissequestro

della galleria all’interno della quale é avvenuto il deragliamento e chissà

se adesso la non complessità, per come pare prospettarsi, dei lavori possa

realmente tramutarsi in un rapido ripristino.

Mesi interminabili, in cui ‘ha fatto rumore soltanto il silenzio’ di un

governo regionale incapace persino di dare forma ai problemi e di

sottoporli con fermezza ad un governo centrale amico e dello stesso colore

politico.

Siamo sempre favorevoli a sollecitazioni che superano i personalismi e che

uniscano le forze politiche intorno all’impegno per il territorio ma non si

può indossare l’abito politico quando conviene e svestirsene quando lo

stesso abito diventa imbarazzante, per l’incapacità politica di un PD, in

grado di fallire a tutti i livelli di governo.

Al Sit-in organizzato da un Consigliere comunale del PD hanno partecipato

anche i primi cittadini dell’area urbana Mario Occhiuto, in qualità di

Sindaco di Cosenza, e Marcello Manna, in qualità di Sindaco di Rende. A

loro, al di là delle iniziative a cui ognuno é libero di partecipare, ed a

tutti i rappresentanti istituzionali comunali, regionali e nazionali,

chiediamo un impegno concreto che vada nella direzione di restituire un

collegamento piú agibile a migliaia di utenti che stanno vivendo grossi

disagi.

Noi ci poniamo dei dubbi, anche provocatori.

Se ciò fosse accaduto in un’altra regione d’Italia, in Lombardia o altrove,

probabilmente la linea ed i collegamenti sarebbero già stati ripristinati.

Se fossimo governati da una giunta regionale piú autorevole, in grado di

sollecitare il governo centrale e di premere sulla Procura prima e sui

dirigenti di RFI dopo, probabilmente questa interruzione paradossale

sarebbe già stata superata. Siamo certi però di una cosa, l’approccio al

problema degli organi governativi é stato pessimo. Adesso si proceda

immediatamente ai sopralluoghi ed ai lavori perché le passerelle possono

attendere, i calabresi no.”

Forza Italia Giovani Paola