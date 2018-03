Le panchine – strutturate in materiale ferroso – ubicate lungo il marciapiede di

Via Berlinguer, nello scalo cittadino, necessitano di manutenzione.

Dalla pitturazione, verde in colore, originaria, resta ben poco, a causa delle intemperie

atmosferiche a cui sono sottoposte quotidianamente, quindi è necessario procedere

con un’opera di tinteggiatura.

Tale problematica è avvertita dalla cittadinanza, specie con l’arrivo delle stagioni

calde – primavera ed estate – allorquando i cittadini, quotidianamente, passeggiano

lungo i marciapiedi di via Berlinguer.

Con queste parole, il Presidente dell’associazione Fidelitas, l’avvocato Giuseppe

Vena, coadiuvato da numerosi soci, ha chiesto all’Amministrazione Comunale di Corigliano

Calabro, un intervento manutentivo.

Le panchine – ha affermato l’avvocato Giuseppe Vena – rappresentano cosa buona per

la sosta degli avventori in transito ma per come si presentano , è facilmente intuibile,

vengono ad essere poco utilizzate perchè potrebbero lasciare segni di ruggine sui

vestiti ed aloni vari.

Atteso che la spesa per la tinteggiatura delle panchine, sarebbe davvero esigua,

la Fidelitas ha invitato l’Amministrazione Comunale ad incaricare l’Assessorato di

competenza alla risoluzione della problematica, inviando gli operai comunali a provvedervi.

La tinteggiatura delle citate panchine, ubicate in suolo pubblico, inoltre, apporterebbe

bellezza alla visuale paesaggistica dello scalo cittadino.