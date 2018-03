Il neoeletto senatore pentastellato Giuseppe Fabio Auddino continua la sua attività politica sul territorio dimostrando attaccamento e vicinanza (Polistenese, 47 anni, docente di fisica al Liceo Guerrisi di Cittanova, si era candidato al collegio plurinominale Senato della Calabria). A tal proposito si è recato il 17 marzo, a Terranova Sappo Minulio (RC), per un incontro informale con i cittadini. Un gesto di ringraziamento per il risultato ottenuto nella città pianigiana per che ha visto trionfare il Movimento 5 Stelle. Non siete voti da vantare – ha ammesso Auddino – ma persone da rispettare nelle attese più sincere che nutrite nei confronti del Movimento che mi onoro di rappresentare insieme ai colleghi eletti ed a tutti gli attivisti che quotidianamente hanno lavorato e lavorano per questo: cambiare e rinnovare la mentalità politica e l’Italia. Lo stesso si è soffermato a delucidare i punti essenziali del programma e le istanze di un territorio bisognoso di maggiori attenzioni da parte della politica. Un gesto apprezzato dal nutrito pubblico che ha accompagnato la visita del neosenatore. Infatti, nonostante i numerosi impegni che precedono l’imminente nomina, Auddino ha voluto essere presente. Rassicurando tutti sulla serietà del programma ha promesso che sarà sua premura onorare la fiducia accordatagli dagli elettori. La volontà, l’onestà e la competenza non mancano all’insegnante originario di Polistena per avanzare proposte per il territorio. La cosa essenziale – precisa Auddino – è garantire al territorio innanzitutto un piano centrato sulla sicurezza sanitaria, stradale e scolastica. Ecco, da qui bisognerebbe partire cercando di garantire servizi “essenziali” ad un territorio che merita di alzare il livello del benessere collettivo.