La cittanovese del patron Francesco D’Agostino vince un vero proprio spareggio per rimanere nel campionato di serie D

Una partita bella ed intensa , giocata dagli uomini di mister Zito con il sangue negli occhi.

L’Ebolitana squadra tonica ha giocato la partita per portare a casa i 3 punti, i campani hanno avuto diverse occasioni per poter andare in vantaggio, in una circostanza il portiere della cittanovese D’Aqui è stato straordinario. Con un colpo di reni è riuscito ad evitare il gol smanacciando con la mano un pallone sulla traversa evitando la sconfitta . La squadra di mister Zito passato il pericolo , indovinando i cambi azzeccati con Colica, Bonaddio e Demarco va in gol con quest’ultimo che consente alla cittanovese di respirare ed allontanarsi dai play out. Ricordiamolo la cittanovese è stata costruita per rimanere in serie D, con 34 punti il sogno si sta per avverarsi, in questo momento delicato del campionato ci vuole unità tra tutte le componenti della squadra, solo restando uniti si raggiunge un risultato storico per Cittanova.