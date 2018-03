Il CONI premia uno dei massimi esperti di settori giovanili in Italia. Salvatore Laiacona per 25 anni direttore del settore giovanile della Reggina calcio , oggi osservatore per il sud per l’Atalanta. E’ stato premiato con la Palma di Bronzo al merito tecnico, dal presidente del CONI Giovanni Malago’ . Un giusto riconoscimento per “il maestro”, riconosciuto da tutti come uno dei migliori manager del settore tecnico giovanile. Sembra incredibile che uno come lui non riesca a trovare una squadra professionistica calabrese per poter sfornare giovani talenti.

L’augurio che noi della redazione di Approdonews gli facciamo è quello di poter rimanere nella sua Calabria per insegnare come si organizza un settore giovanile vincente.