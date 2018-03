«Esprimo particolare soddisfazione per il risultato raggiunto dalla squadra di calcio del Locri che ha ottenuto un’entusiasmante promozione in serie D, vincendo con merito il campionato d’Eccellenza calabrese». Lo afferma il senatore di Forza Italia, Marco Siclari. «Ho telefonato al sindaco della città, Francesco Calabrese, ed al suo vicesindaco, Raffaele Sainato, per complimentarmi personalmente per l’importante traguardo raggiunto. Ho voluto parlare anche con il presidente della squadra Antonella Modafferi – prosegue Siclari – per esprimere il mio compiacimento per un risultato che va assolutamente al di là del mero aspetto sportivo». Una telefonata che il massimo dirigente del Locri ha particolarmente gradito, quale segno di vicinanza ed attenzione alla società amaranto.

Per Siclari, infatti, «la promozione del Locri in serie D proietta una città intera in una realtà sportiva interregionale, che permette di far diventare lo sport fulcro di una rinascita sociale positiva della collettività tutta. È attraverso la pratica dell’attività sportiva che i nostri giovani possono crescere coltivando valori positivi, quelli che servono anche nella quotidianità. Sono certo – concludeSiclari – che questa promozione contribuirà a diffondere un’immagine positiva di Locri e di tutto il comprensorio jonico, ben oltre i confini regionali, mettendo in risalto quelli che sono i talenti della nostra terra, le sue positività e tutte quelle eccellenze che oggi si concretizzano in un risultato sportivo davvero entusiasmante. Sarò felice, se gli impegni istituzionali me lo permetteranno, di partecipare ai festeggiamenti del Locri, insieme ai ragazzi che hanno meritato questo successo».