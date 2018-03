L’agenzia per la sicurezza stradale statunitense, dopo la morte di quattro persone,

ha aperto un’indagine su alcuni modelli Hyunday e Kia per accertare eventuali problemi

agli airbag. Nello specifico sono 425.000 Kia Forte del 2012-2013 e Hyundai Sonata

del 2011. Nel caso dei quattro decessi, non si sarebbero aperti gli airbag. Obiettivo

delle autorità americane è accertare anche se anche altre case automobilistiche

possano avere problemi analoghi con gli airbag. Per Giovanni D’Agata presidente

dello “Sportello dei Diritti”, siamo arrivati all’ennesima puntata della

vicenda degli airbag difettosi con questi ultimi episodi in ordine di tempo. Poiché

questi modelli possono utilizzare airbag di fornitori diversi, sia al variare dell’area

geografica in cui sono stati venduti sia in funzione del lotto di produzione, non

tutti gli esemplari sono coinvolti dal difetto. In Italia in caso d’incidente stradale

se l’airbag non funziona paga la casa automobilistica. Un precedente importante,

in questo senso, è stato fissato da una sentenza della Corte di Cassazione (n. 14

del 5 gennaio 2010) la quale stabilisce che, se in caso di incidente stradale l’airbag

non si apre, la casa automobilistica è tenuta a risarcire i familiari per i danni

derivanti dalla morte del conducente. La decisione definitiva giunge alla fine di

una controversia tra i parenti di automobilista che ha perso la vita, appunto, in

un incidente stradale a causa della mancata attivazione dell’airbag. Già il Tribunale

di Tortona, in primo grado, e poi la Corte d’Appello di Torino, avevano stabilito

la responsabilità della casa produttrice – la Opel in questo caso – e quindi

l’obbligo di risarcire gli eredi. La casa automobilistica sosteneva invece il “difetto

di motivazione” delle precedenti sentenze. Ma la Suprema Corte le ha dato torto.

La Cassazione pone tuttavia una condizione: sta al danneggiato provare “il collegamento

causale tra le lesioni subite e l’omesso funzionamento dell’airbag”. Dal momento

che questa relazione era già stata dimostrata dai periti nei gradi di giudizio precedenti,

secondo la Corte la responsabilità del produttore è fuori discussione. Il caso,

ricade sotto la disciplina della responsabilità del produttore (ora contenuta nel

Codice del Consumo) in base alla quale il produttore è tenuto a risarcire al consumatore

i danni provocati dal suo prodotto difettoso anche se non risulta (o non si può

provare) l’elemento soggettivo della colpa. La responsabilità del produttore viene

definita pertanto “responsabilità oggettiva“.