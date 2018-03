Nelle prime ore della mattinata in Vibo Valentia, i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Vibo Valentia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catanzaro, su richiesta della stessa Direzione Distrettuale Antimafia nei confronti di esponenti della Locale di Mileto. Le indagini hanno acclarato le dinamiche dei fatti ed i responsabili di quanto accaduto nell’estate del 2013, allorquando il territorio di Mileto è stato interessato da due cruenti fatti di sangue, l’omicidio di MESIANO Giuseppe, avvenuto il 17 luglio 2013, e quello di CORIGLIANO Angelo Antonio avvenuto il 19 agosto 2013.

Infatti, le investigazioni hanno consentito di inquadrare i due fatti citati in un contesto di criminalità organizzata afferente dinamiche interne della struttura di ‘ndrangheta di Mileto. Difatti dalle indagini è emerso che fosse presente una situazione di attrito tra le due famiglie (MESIANO-CORIGLIANO) dovuta sia al continuo sconfinamento del bestiame di MESIANO Giuseppe nei terreni di proprietà di CORIGLIANO Giuseppe, sia per il rifiuto di CORIGLIANO Angelo Antonio, figlio di Giuseppe, di perpetrare un danneggiamento ad un supermercato di proprietà di un parente degli stessi, colpevole di essersi rifiutato di sottostare alle richieste di MESIANO Francesco circa la fornitura del pane proveniente dai loro forni.

Il forte attrito determinava in data 16 luglio 2013 un atto intimidatorio nei confronti di CORIGLIANO Giuseppe, al quale veniva incendiata la porta dell’abitazione e la moto ape. In risposta a ciò, il giorno seguente, il 17 luglio 2013, CORIGLIANO Giuseppe unitamente al figlio Angelo Antonio, assassinavano MESIANO Giuseppe, mentre lo stesso si trovava all’interno delle sua masseria in località Pligno di Mileto. Il MESIANO, intento a scaricare la propria autovettura dalla spesa appena fatta, assisteva plausibilmente al sopraggiungere dei suoi assassini che gli esplodevano complessivamente sette proiettili in calibro 9 mm (38 super auto).

Inevitabile arrivava, ad un mese di distanza, la risposta con l’eliminazione di CORIGLIANO Angelo Antonio, questa decisa dai vertici dell’organizzazione mafiosa di Mileto, quale punizione per aver ucciso al di fuori delle “regole” di ‘ndrangheta” il MESIANO. La dinamica dell’agguato, tipicamente mafiosa per la cura militare della pianificazione e dell’esecuzione, vedeva la vittima, dopo essere stato pedinato sin dall’uscita da casa dai due killers a bordo di uno scooter, mortalmente attinta da sette colpi d’arma da fuoco cal. 9×21., mentre si trovava a bordo della propria autovettura, parcata in pieno centro di Mileto nelle adiacenze di un Bar dal quale era uscito pochi istanti prima.

Sul corpo del CORIGLIANO veniva trovata una pistola marca Beretta cal. 7,65, matricola punzonata e completa di caricatore con all’interno sette cartucce cal. 7,65 e un ottavo in canna, segno evidente che la vittima temeva una ritorsione per l’omicidio di MESIANO Giuseppe.